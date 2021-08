Miguel Braga sobre o cartão de adepto: «As autoridades devem refletir»

O responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga deixou alguns reparos ao Cartão de Adepto, e aconselhou as autoridades a reverem a situação."O Cartão de Adepto é uma decisão do Governo e o Sporting está a cumprir. A tentativa do Governo é que quem entre com tambores e bandeira deve ficar nessa zona, mas há um boicote dos adeptos com uma exceção, e temos de ver se este cartão de adepto é a forma de termos os estádios cheios. Do ponto de vista do clube há algumas limitações impostas pela lei. Depois o cartão de adepto só é atribuído para maiores de 16 anos. Ninguém faz as regras por maldade, mas com as bancadas vazias temos de pensar se estamos no caminho certo. No Sporting temos 177 adeptos, é um número residual, logo as autoridades devem refletir. Devem-se juntar os clubes, e ver como é possível contornar alguns problemas", afirmou no programa Raio-X, transmitido na Sporting TV, onde também admitiu alterações na venda de bilhetes após não terem estado menos de 10 mil adeptos no jogo com o Vizela: "O regresso do público era um desejo partilhado por toda a gente. É de facto pena que as condições não nos permitam ter mais público, mas é um primeiro passo. Também já caiu a narrativa falaciosa que o Sporting só vencia sem público. Neste jogo nós queríamos premiar os sócios, e daí a forma como os bilhetes foram colocados à venda. Os números ficaram aquém do desejado e para a próxima, numa última fase, haverá bilhetes para não sócios. Assim que for alterada a percentagem de público vamos regressar às Gamebox sem os jogos entretanto disputados".





Miguel Braga também comentou a performance da equipa, e não deixou de fazer uma comparação com os rivais."Quem viu a Supertaça e o último jogo notou que não foi por acaso. Começámos a época como terminámos, a ganhar. Com este administração temos 5 títulos, o FC Porto 3 e o Benfica dois, ou seja temos tantos como os rivais juntos, e isso é um incentivo para continuarmos a trabalhar", afirmou antes de comentar a possibilidade de Pote poder ter outra projeção na Seleção Nacional: "Ele já demonstrou durante toda a época. A decisão é de Fernando Santos, mas a continuar assim está mais perto da afirmação internacional".Para terminar, o responsável leonino ainda comentou a contratação de Ugarte. "Já foi uma revelação na época passada, e esperamos que este ano seja a confirmação. Era um jogador já referenciado desde a época passada, e foi um dos responsáveis pela segunda volta do Famalicão. Depois encaixa no perfil do Sporting pois conhece o campeonato português, e é um jovem com uma larga margem de progressão", concluiu.