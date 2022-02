O diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, comentou a decisão do TAS em relação ao processo Rafael Leão e deixou uma garantia aos adeptos leoninos. "A razão está do nosso lado e nunca deixaremos de defender os interesses do clube. A boa notícia é que foi o TAS a reconhecer que o Sporting tem razão e pediu a solidariedade do Lille. Será bastante mais fácil que um clube faça esse pagamento dado o valor em causa. A FIFA terá agora de decidir a indemnização, se será a decisão do TAD, ou um montante diferente. Eu recordo do que o Rafael Leão passado um ano no Lille foi vendido por 35 milhões e, no Sporting, tinha uma cláusula de 45 milhões. O valor é de 16,5 milhões mais juros, mas agora vamos esperar pela FIFA", afirmou no programa 'Raio-X', transmitido na Sporting TV, onde também analisou os lances polémicos registados na partida Moreirense-FC Porto."Faltam 11 jogos para acabar o campeonato e quero acreditar que os árbitros vão trabalhar para não cederem às várias pressões que vão ser feitas nos próximos meses. Será bom para todos que o campeonato seja isento e haja imparcialidade. O meu desejo é que os jogadores sejam os protagonistas", referiu.O dirigente também comentou a vitória frente ao Estoril e não hesitou em destacar o equilíbrio do plantel leonino. "O Sporting já provou que retirando um, dois ou três jogadores, quem entra, está muito bem. Na Luz ganhámos ao Benfica por 3-1 sem Coates e Palhinha que são dois jogadores fundamentais. Neste Sporting, com 24 ou 25 jogadores no grupo, vemos que há rotatividade e que a equipa funciona O plantel está mais forte e coeso", afirmou o responsável que ainda destacou as prestações de Matheus Reis e Sarabia."O Rúben Amorim já lembrou a resiliência do Matheus Reis que esteve algum tempo a treinar à parte. O jogador chegou ao Sporting em janeiro com a época em andamento e tudo o que aconteceu ao Matheus deve-se muito a ele que segue piamente o que lhe diz a equipa técnica. Se no primeiro golo vimos a cara de alívio do Pote, no segundo vemos a forma como a equipa se juntou ao Matheus com alegria pura. Já o Sarabia é um jogador de seleção espanhola e que veio do PSG, onde fez vários jogos e vários golos na última época. Ele já disse que veio para jogar e ir ao mundial, e está a mostrar a toda a sua classe. Neste jogo fez o remate que permitiu o primeiro golo do Pote, e depois preparou o segundo golo. Toda a gente sabia o que ele iria fazer, mas foi impossível parar o remate", frisou.Miguel Braga ainda recordou os momentos registados após o apito final no jogo em Alvalade, frente ao Manchester City, onde os adeptos aplaudiram a equipa após a goleada sofrida. "Em campo não nos correu bem, mas o público reconheceu que o esforço não foi recompensado. Qualquer jogador ou adepto comoveu-se,e foi um momento extra de apoio à equipa. Frente ao Estoril, os jogadores quiserem retribuir esse apoio que receberam no final do jogo com o Manchester City", garantiu.Para terminar, o responsável pela comunicação do Sporting ainda abordou o debate entre os três candidatos à presidência do Sporting que está agendado para quarta-feira no canal do clube. "Espero que seja um debate feito com elevação. Todos os candidatos merecem o nosso respeito, e acho que é o que os sócios pretendem", concluiu.