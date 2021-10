Miguel Braga: «Sócios responderam em massa ao apelo do presidente»

O diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, em declarações ao programa Raio-X transmitido na Sporting TV, comentou os resultados da Assembleia Geral do passado sábado, e defendeu que os sócios votaram a favor da "paz e estabilidade" no clube.





"Os sócios responderam em massa ao apelo do presidente, e quiseram dar paz e estabilidade ao clube. Desta vez, para votar os mesmos documentos, apareceram 10 vezes mais sócios, e os números foram bastante diferentes. Os sócios do Sporting estão contentes com o clube; com as vitórias do clube; com a direção do clube. Se olharmos para o futebol e veremos que nos últimos três anos os rivais juntos têm tantos títulos como nós, nas modalidades também temos várias vitórias... os sócios quiseram recompensar isso mesmo", afirmou o responsável pela comunicação do Sporting que também analisou a marcação da AG para um dia de jogo: "A marcação das assembleias gerais depende da Mesa da Assembleia Geral, mas a verdade é que esta coincidência trouxe a maior votação de sempre. Sobre se irá repetir a Mesa da Assembleia Geral dirá, mas foi uma estratégia que resultou em pleno".Em análise esteve também o momento de Paulinho e, tal como Rúben Amorim, o responsável leonino elogiou a atitude dos adeptos que aplaudiram o avançado. "É muito injusto o Paulinho não marcar golos. Os adeptos apoiaram o ponta-de-lança campeão, que já ganhou uma Supertaça e fez um golo extraordinário na Turquia. A pessoa mais irritada com o Paulinho, como o Rúben Amorim disse, é o próprio Paulinho. É importante os sócios continuarem a apoiá-lo pois é um jogador que trabalha muito", referiu Miguel Braga antes de ironizar com o cartão amarelo mostrado a Rúben Amorim, no jogo com o Moreirense, após a admoestação a Palhinha: "No campeonato português não estamos habituados a ver os treinadores a ficarem impávidos e serenos no banco. Pelas imagens vimos que o próprio Rúben ficou espantado com o sprint com o árbitro deu".Na fase final do programa, ao ser questionado sobre a renovação de Adán já adiantada por, Miguel Braga prometeu novidades. "A curto prazo vão acontecer mais algumas renovações. A administração trabalha diariamente para salvaguardar o futuro do Sporting", concluiu.