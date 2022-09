Miguel Braga: «Sporting conseguiu a maior valorização do plantel e Amorim teve o seu papel»

A valorização do plantel e os encaixes financeiros realizados pela SAD leonina foram os temas destacados no programa 'Raio-X', transmitido na Sporting TV, onde foi feito o balanço aos quatro anos da presidência de Frederico Varandas celebrado na passada sexta-feira."Garantir a sustentabilidade e o futuro sempre foi o objetivo desta administração, e é preciso o equilíbrio financeiro e desportivo. Esta administração definiu esta estratégia e manteve o rumo", afirmou o diretor de comunicação, Miguel Braga, destacando as transferências milionárias realizadas neste período: "Nestes últimos anos o Sporting conseguiu a maior valorização do seu plantel e o Rúben Amorim teve o seu papel. Desde que esta administração foi eleita já fez várias grandes vendas como o Raphinha, o Bruno Fernandes, o Nuno Mendes e o Matheus Nunes. É claro que gostaríamos de manter os jogadores, mas é preciso garantir a sustentabilidade para o futuro".A Supertaça em andebol disputada entre Sporting e Benfica que terminou com a vitória das águias também foi alvo de uma análise por parte dos responsável leonino. "O Martim e o Kiko Costa têm sido massacrados com faltas. Não deve ser permitido este bullying constante sempre por parte do mesmo jogador. Também fiquei surpreendido por ver um elemento que não estava na ficha de jogo e ficou junto ao campo a tomar decisões de arbitragem nos momentos cruciais. Não é muito normal ver o presidente do Conselho de Arbitragem nestas ações, e a Federação Portuguesa de Andebol deve explicar o que ele estava lá a fazer", concluiu.