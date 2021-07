Miguel Braga suspenso 38 dias por dizer que "árbitros têm medo de prejudicar Benfica ou FC Porto"

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira ter aplicado multas a Miguel Braga (que ficará ainda suspenso por 38 dias) e ao Sporting, devido a declarações do responsável pela comunicação do emblema de Alvalade no programa 'Raio-X', transmitido pela Sporting TV, a 4 de janeiro deste ano.





De acordo com a decisão do CD, Miguel Braga terá de pagar 6.380 euros, enquanto o Sporting é multado em 20.910 euros. Na mira está a acusação de que os árbitros "têm medo de tomar decisões que prejudiquem Benfica ou FC Porto"."A perceção que tenho é que os árbitros têm medo de, em caso de dúvida, tomarem certas decisões que possam prejudicar o Benfica ou o FC Porto [n.d.r.: a referir-se ao facto de Romário Baró não ter sido expulso na deslocação do FC Porto ao terreno do V. Guimarães]". (...) "É preciso perder o medo de ir contra o poder instituído, que é representado pelo Benfica e o FC Porto", afirmou então Miguel Braga, em referência aos processos instaurados pelo Conselho de Disciplina da FPF aos responsáveis do Sporting.