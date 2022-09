Miguel Braga visa arbitragem no Bessa: «Lembro-me de ver o Morita cair e o VAR falhou»

O Sporting voltou a marcar passo no campeonato, ao sair derrotado da visita ao Boavista (2-1), um resultado duro para a formação orientada por Rúben Amorim, num jogo que até mereceu alguns reparos por parte de Miguel Braga. No programa 'Raio-X', transmitido na Sporting TV, o diretor de comunicação do clube de Alvalade assumiu que "nem tudo correu bem", com um "mau resultado", mas apontou igualmente o dedo à arbitragem, neste caso ao vídeoárbitro.Mais precisamente, foi analisado o lance que resultou no golo anulado a Pote, devido a um fora-de-jogo na jogada na sequência do cruzamento de Nuno Santos para Edwards, com Miguel Braga a defender que existiu anteriormente um penálti por assinalar, após contacto entre Abascal e Morita, na situação que mereceu a observação do VAR. "Foi uma jogada rápida. Mas nada compreensivo com o VAR. Foi um lance que passou despercebido a toda a gente. Lembro-me de ver o Morita cair e fiquei à espera da decisão. A jogada é rápida e compreendo que o arbitro não tenha visto. Acho mais dificil que o VAR passe ao lado deste lance. O VAR serve para ser os olhos extra do árbitro de campo. Num lance de golo, em que o VAR tomou algum tempo para ver um fora-de-jogo a um jogador do Sporting, causa-me estranheza que não tenha visto um empurrão um segundo antes [a Morita]. Daí é um erro claro do VAR. Percebe-se que João Pinheiro não tenha visto imediatamente. Faz-me confusão que tenha passado ao VAR. Falhou claramente a análise do lance", justificou.De resto, o responsável pela comunicação dos leões vincou que "não foi por falta de vontade, de talento e muito menos de pernas" que o Sporting perdeu por 1-2 no Bessa, confessando que "infelizmente acontece no futebol": "Tivemos mais de 70% de posse de bola, mais remates, eficácia de passe, jogámos melhor, mas perdemos. Infelizmente temos dominado os jogos que temos perdido, o que não é normal. A equipa dominou e teve mais uma vez a infelicidade do jogo. É ligeiramente estranho, mas acontece. Temos de aproveitar as oportunidades que criamos. No ano em que fomos campeões, até se falava da estrelinha. Neste caso foi diferente. Dominámos, mas não tivemos a sorte do jogo."Pela primeira vez nos últimos dois anos, o Sporting não faculta qualquer jogador quer à Seleção Nacional A quer à Seleção sub-21, situação que mereceu uma análise de Miguel Braga."Concordo com Rúben Amorim. Na sua resposta, está a valorizar o seu próprio trabalho e percebe-se esse facto. Olho sempre mais para os jogadores do Sporting e tenho pena que jogadores como o Nuno Santos, que tal como o ruben disse e muito bem, deu títulos e tem uma media de golos e assistências impressionante. Faz-me confusão que não se dê oportunidade até para ver se resulta ou não. Até porque pode fazer várias posições", frisou, antes de apontar igualmente Pote como outro nome selecionável."O Pote faz várias posições à frente e dá muitas soluções. Apresenta um grande faro pelo golo. Mas as escolhas da seleção são do engenheiro Fernando Santos e ele é que se tem que responsabilizar por elas. Espero que o Sporting leve jogadores ao Qatar", concluiu.