Miguel Braga visa Sérgio Conceição: «Foi novamente expulso. É a chamada força das reincidências...»

O Sporting, através do seu diretor de comunicação, Miguel Braga, esteve atento às incidências do Marítimo-FC Porto e, em particular, ao comportamento de Sérgio Conceição, que acabou por ser expulso ainda na 1.ª parte - recordam os leões, a "22.ª expulsão na carreira do treinador"."Na primeira jornada da segunda volta, e no jogo que colocou frente-a-frente FC Porto e CS Marítimo, Sérgio Conceição foi novamente expulso. Escrevo novamente porque foi a 22.ª expulsão da carreira do treinador, a 12.ª desde que defende os azuis e brancos. É a chamada força das reincidências…", escreveu Miguel Braga, no seu editorial do jornal 'Sporting'.Por outro lado, e a propósito das notícias que deram conta do acordo entre os dragões e os insulares, no próprio dia do jogo, por uma dívida relativa a Pepe, o responsável de comunicação dos verdes e brancos lembrou... a mulher de César. "É uma expressão com mais de 2000 anos e que, de uma maneira ou outra, a grande maioria das pessoas já ouviu: 'À mulher de César não basta ser séria, tem de parecer séria"' (...) Independentemente da origem, a expressão viveu até aos dias de hoje, salvaguardando que o ser e o parecer devem, em último caso, estar alinhados em nome da ética e da moral", começou por referir, concretizando: "Numa indústria que tem tanta importância para o país, mas que infelizmente tem casos judiciais que perduram no tempo e outros com finais prescritos, aconselharia a prudência em não ser tão voluntarioso na data em questão. Faria assim tanta diferença que a dívida fosse liquidada passadas umas semanas ou que o tivesse sido há um mês?".No seu entendimento, este "modus operandi" entre os clubes "em nada ajuda o futebol português". "Compreende-se a vontade dos dirigentes de um clube em receber uma quantia que reclama há 15 anos e não está, de todo, em causa a idoneidade dos jogadores ou da equipa técnica. Em causa, está apenas um modus operandi que em nada ajuda o futebol português. A vida e o futebol não são apenas sobre as leis e os contornos da legalidade. E valores como a ética não devem ser remetidos para a porta dos fundos. Tal como dizia Oscar Wilde, "chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão a olhar. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está a olhar chamamos de carácter". Com uma ética destas, assusta pensar no carácter", rematou Miguel Braga.