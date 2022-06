Miguel Nogueira Leite: «Derrota do Sporting? É uma não-decisão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



Próximo passo do Sporting?



"Teremos de analisar o resultado desta assembleia-geral que teve, apesar de tudo, uma não-subscrição que é expressiva. Temos de olhar e ver os mecanismos que temos ao nosso dispor. Em função disso, veremos a melhor solução referente ao tema. Como eu referi, no seu conjunto, havia ali uma ideia na assembleia-geral que os delegados não teriam condições para decidir."



Fim da linha nesta questão?



"A questão tem pernas para andar. Não houve um parecer que tenha sido votado em detrimento de outro. Não há uma solução que foi adotada. É uma não-subscrição destes pareceres. O tema mantém-se automaticamente vivo."

O vogal da direção do Sporting, Miguel Nogueira Leite, abordou o desfecho da questão dos títulos e afastou o cenário de derrota para o lado dos leões."Derrota do Sporting? Não. No fundo, o que há aqui é uma não-decisão. O tema mantém-se vivo e nós vamos continuar a mantê-lo vivo também", referiu aos jornalistas, vendo ainda que os delegados se julgaram 'incompetentes' para analisar a questão esta quarta-feira, na sua maioria."A nossa proposta, embora tenha sido o segundo parecer mais votado, não foi acolhida. O que ficou como ideia geral é que o conjunto de delegados, embora interessados pelo tema, entenderam que repõem a pergunta aos órgãos de decisão porque se calhar não são eles que têm de tomar esta decisão pela complexidade que a questão encerra", referiu, tendo o vice-presidente Francisco Salgado Zenha a seu lado, mas declinando responder a perguntas dos jornalistas presentes.