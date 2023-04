Milan sobre Rafael Leão e o Sporting: «Somos um espectador atento em tudo isso, mas não somos parte da situação»

Antes do jogo entre AC Milan e Empoli , Frederic Massara abordou a situação de Rafael Leão e mostrou-se esperançoso na renovação contratual para lá do final da temporada 2023/24, ainda que assuma que, por agora, está tudo em 50-50 quanto às chances de haver acordo. Muito também depende do desfecho positivo do processo que corre para pagamento da indemnização devida por Rafael Leão ao Sporting."Há uma vontade recíproca de renovar contrato e esse é um bom começo. Há complexidades particulares, mas estamos a encará-las com o desejo de encontrar uma solução no final da temporada. É difícil dar uma percentagem até o acordo estar feito, é sempre 50-50. Houve momentos em que pareceu que estávamos perto, outros em que parecia que estávamos mais longe. É uma situação que queremos resolver. Evidentemente temos de entender até ao final da temporada se há possibilidade de renovar contrato", assumiu o diretor, à Sky Sport Italia.Em relação à indemnização que o Lille terá de pagar ao Sporting , comoadiantou, Massara deixa claro que o Milan nada tem a ver com a situação. "[A indemnização]É grande, mas é abaixo dos 21 milhões de euros. Somos um espectador atento em tudo isso, mas não somos parte da situação. Mas estamos confiantes de que eles podem encontrar uma solução que nos permita renovar o contrato de forma mais rápida", disse.