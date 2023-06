Milan van Ewijk confirma contactos do Sporting: «Seria um bom próximo passo»

Suplente utilizado no empate da Holanda diante de Portugal, Milan van Ewijk confirmou ao Canal 11 ter sido abordado pelo Sporting para continuar a sua carreira no nosso país."Acho que saíram coisas recentemente nos jornais. Dizem que espero pelo PSV ou Ajax mas é mentira... Seria um bom próximo passo para mim, o Sporting obviamente é um bom clube, mas vou manter as minhas opções abertas e decidir depois do Europeu", assumiu o jogador do Heerenveen, de 22 anos, que concretamente em relação ao interesse dos leões deixou uma revelação. "Eu não falei com ninguém, mas os meus agentes tiveram contactos ou encontros, não sei bem."