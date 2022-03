«Minimiza perdas»: BCP explica venda da dívida do Sporting

O BCP reagiu ao negócio da venda da dívida ao Sporting com um desconto de mais de 70%, justificando que teve como objetivo "cortar definitivamente a exposição aos clubes de futebol".Fonte do banco disse ao ECO que "os ativos, créditos, VMOC e todas as exposições do Sporting passíveis de serem alienadas foram colocadas em mercado junto de investidores institucionais num processo estruturado, que permitiu definir o preço que minimiza as perdas do BCP".Recorde-se que o Sporting anunciou a recompra dos VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) bo dia anterior à eleição de Frederico Varandas.