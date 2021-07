Ministra e o inquérito à festa do título do Sporting: «Foi pedida celeridade, envolve consultas a muitas entidades»

A ministra da Presidência anunciou que não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento em Portugal, tendo em conta que o país se encontra "claramente na zona vermelha" da matriz de risco de controlo da pandemia.



Questionada sobre a festa do título do Sporting, Mariana Vieira da Silva começou por referir: "A evolução da situação em Lisboa é multifatorial, com grande densidade populacional, antecipávamos que a incidência fosse diferente. O que precisamos é de agir em conformidade, não me cabe a mim identificar os fatores, cabe-nos tomar medidas."





E acrescentou sobre o inquérito ao caso: "Foi requisitado à Inspeção Geral do MAI, foi pedida celeridade, envolve muitas consultas a muitas entidades, têm três inspetores a fazê-lo. Assim que o governo tiver o relatório irá torná-lo público".