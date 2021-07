Ministro da Administração Interna diz que Sporting recusou colaborar com a IGAI

O Sporting não colaborou com a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) nas diligências para o inquérito sobre os festejos do título do campeonato, a 11 de maio, afirmou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna.





Eduardo Cabrita apresentou hoje as conclusões do inquérito às celebrações do Sporting e sublinhou que o clube de Alvalade "não respondeu a qualquer pedido de esclarecimento"."Foram feitas diligências junto de um número variado de instituições. Todas responderam, colaboraram com a inspeçao geral. O Sporting não respondeu a qualquer pedido de esclarecimento feitos pela IGAI. A IGAI faz estes pedidos nos termos de competências próprias no artigo 4º nº6 da lei orgânica Decreto-lei 2021, 15 março. Esta estabelece poder de se dirigir a entidades públicas e privadas no âmbito do mandato. Isso é requerido ao Sporting enquanto entidade publica e tem obrigação especial de cooperação", afirmou.Segundo o governante, ficou provado que não terão sido cumpridas ordens da Direção Nacional da PSP sobre como deveria ser efetuada a fiscalização e o controle de pessoas a partir das 14 horas desse dias. A IGAI, disse, vai agora analisar como foi possível que milhares de adeptos se tivessem reunido junto ao Estádio José Alvalade.(em atualização)