Morita aborda movimentos táticos no Sporting: «A equipa não se limita a atirar a bola»

No Japão, foi lançado o livro 'A técnica da Astúcia: uma mentalidade que falta aos japoneses', a obra autobiográfica em que Morita aborda os principais momentos da sua carreira e onde revela algumas manhas que tem aprendido no futebol português, como a perda de tempo durante o jogo que até pode ser alcançada a atar os atacadores."Depende sempre dos jogadores decidirem se querem ou não aplicar essas estratégias,e também é um tema que os responsáveis evitam ter com os jogadores. É algo pessoal", afirmou o médio numa entrevista concedida ao programa nipónico 'Leo, the footbal TV', onde comentou os problemas éticos levantados pelo livro já lançado no Japão.Assegurando que a sua progressão tem acontecido devido ao facto de "ter aprendido a ouvir", o jogador revela algumas lacunas que identificou quando chegou a Portugal, e até aborda a qualidade tática que encontrou no Sporting. "Na formação ensinaram-me a defender mas não me ensinaram nada sobre o posicionamento. A parte tática é sempre difícil, agora no Sporting a equipa não se limita a atirar a bola e tudo depende da forma como a outra equipa te pressiona. Devemos sempre evitar ficar em posições perigosas", reconheceu o jogador, que não tem dúvidas em garantir que a chave do sucesso dos jogadores passa pela "aplicação individual".