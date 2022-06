Morita ao serviço da seleção do Japão: «Estou melhor de dia para dia»

Morita está concentrado nos trabalhos da seleção do Japão, mas treina-se à parte devido a uma lesão no gémeo esquerdo. O reforço dos leões garante que os tratamentos estão a evoluir favoravelmente e revela a esperança de defrontar o Brasil, no dia 6 de junho. "Estou melhor de dia para dia. Não vou jogar com o Paraguai mas acredito que já poderei defrontar o Brasil, mas vamos ver", afirmou o médio em conferência de imprensa.Um dos pedidos do selecionador Hajime Moriyasu aos seus jogadores tem passado por assegurar à equipa mais tempo de posse de bola, um fator em que Morita acredita que pode ajudar. "O posicionamento é muito importante. Temos de ter a vontade de fazer circular a bola sem a perder", acrescentou o futebolista que ainda revelou a importância de defrontar equipas como o Paraguai, Brasil e Gana na Kirin Cup: "Eu gosto de defrontar seleções fortes, é uma experiência que ainda não tive. Vamos ter jogos difíceis na fase de grupos do Mundial por isso é bom sermos testados".O internacional japonês, recorde-se, já é um reforço assegurado, e a ligação ao Sporting será oficializada assim que se apresente em Alvalade.