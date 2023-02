Morita cada vez mais longe do jogo com o Midtjylland

São agora quase nulas as perspetivas de Hidemasa Morita recuperar a tempo de dar o contributo ao Sporting no jogo com o Midtjylland, relativo à 1.ª mão do playoff aos oitavos-de-final da Liga Europa, marcado para quinta-feira às 20 horas, no Estádio José Alvalade.A 48 horas do jogo, o médio japonês continuou esta terça-feira entregue ao departamento médico dos leões, o que deita praticamente por terra as poucas esperanças que ainda existiam no sentido de que pudesse estar disponível, aliás como o próprio Rúben Amorim admitiu logo após o clássico com o FC Porto.Morita falhou o jogo com os dragões devido a queixas musculares, que mantém. Os leões não prestaram qualquer informação oficial sobre o problema, para além das declarações de Rúben Amorim.Para a receção aos dinamarqueses, o técnico está ainda privado de Daniel Bragança, que foi operado em julho e prossegue a reabilitação pós-cirurgia. Todos os restantes jogadores deverão estar às ordens de Amorim, nomeadamente St. Juste (após indisposição que o remeteu ao banco no clássico) e Trincão (recuperado de amigdalite e substituído ao cabo de 34 minutos frente ao FC Porto).O Sporting volta a treinar esta quarta-feira, pelas 10h30. O dia será preenchido ainda pelas conferências de antevisão ao jogo, tanto da parte dos leões como do Midtjylland.