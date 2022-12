Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Morita com 'andamento' mas Ugarte preocupa: O que fizeram os leões no Mundial? Coates e Fatawu também estiveram no Qatar e voltam mais cedo aos trabalhos





Morita foi o jogador do Sporting com mais minutos no Mundial

• Foto: Reuters