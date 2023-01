Morita continua de fora a três dias da visita à Madeira

E a três dias da deslocação do Sporting ao terreno do Marítimo, marcada para as 18h00 do próximo domingo, Rúben Amorim continua sem contar com Morita, médio que segundo informaram os leões esta quinta-feira no seu boletim clínico, se mantém a realizar tratamento à lesão muscular nos gémeos da perna direita.O japonês é um de dois futebolistas dos verdes e brancos que estão no departamento clínico, sendo o restante Daniel Bragança, esse com um quadro mais delicado, dado que desde julho está em reabilitação a uma operação a um grave problema ao joelho direito.Amanhã, pelas 10h00, há nossa sessão de trabalho na Academia, em Alcochete.