Morita convocado para a seleção do Japão

SAMURAI BLUE (Japan National Team) squad - KIRIN CHALLENGE CUP 2022 (9/23 vs USA, 9/27 vs Ecuador @Germany) #football https://t.co/ikR1xDrmZ1 — jfa_en (@jfa_en) September 15, 2022

Hidemasa Morita, médio do Sporting, está entre os convocados de Hajime Moriyasu, selecionador do Japão, para os jogos com os Estados Unidos e Equador, que se realizam nos dias 23 e 27 de setembro.Os duelos, refira-se, são válidos pela Taça Kirin.Morita, de 27 anos, fez a sua estreia pela seleção japonesa em 2018 e, desde aí, soma 16 internacionalizações, contribuindo com dois golos.