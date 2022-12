Morita de fora no regresso do Sporting aos treinos

Após dois dias de folga concedidos na sequência da época natalícia, o Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos na Academia, com a sessão de trabalhos a marcar o arranque da preparação para o encontro de quinta-feira perante o Paços de Ferreira, no campeonato. De acordo com informações do clube de Alvalade, Rúben Amorim não pôde contar com os lesionados Morita, Sotiris, Bragança e Neto, todos entregues ao departamento médico, tendo realizado tratamento.No caso dos dois médios, tanto o japonês, a contas com problemas musculares nos gémeos de uma perna, como o grego, a recuperar de um traumatismo na anca esquerda, são dúvidas para a partida diante dos pacenses.Na sessão desta segunda-feira, Amorim aproveitou para ver de perto dois jovens da formação, uma vez que chamou ao treino da equipa principal novamente João Muniz (central) e Rodrigo Ribeiro (avançado). De resto, o treinador de 37 anos voltará a orientar uma sessão de trabalho esta terça-feira, de manhã (10h30), à porta fechada, na Academia.