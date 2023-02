Morita de fora por lesão no regresso aos treinos do Sporting

Depois da derrota (1-2) no clássico frente ao FC Porto, o plantel do Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos na Academia, com Rúben Amorim a orientar uma sessão na qual os titulares do jogo diante dos dragões ficaram remetidos a trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores fizeram treino normal no relvado.De acordo com o boletim do emblema de Alvalade, Morita esteve entregue ao departamento médico, tal como Daniel Bragança, ambos lesionados.O Sporting prossegue esta terça-feira a preparação para o duelo contra o Midtjylland (quinta-feira, na Liga Europa), com um treino agendado para as 10h30.