Morita de regresso aos treinos do Japão

Morita voltou ontem a ser integrado nos treinos da seleção do Japão, após um problema muscular nos gémeos da perna esquerda o ter afastado do particular diante do Paraguai, na quinta-feira: o médio, reforço do Sporting para as próximas 4 épocas, subiu ao relvado e realizou parte da sessão, mostrando, segundo a imprensa local, que está praticamente reabilitado.

Ou seja, abrem-se boas perspetivas para que o futebolista que nas duas últimas épocas vestiu as cores do Santa Clara seja opção na formação nipónica em novo embate de preparação, segunda-feira, em Tóquio, com o Brasil. Aliás, esse é o desejo do médio, transmitido já por duas vezes nos últimos dias aos meios locais.

Recorde-se que para além da receção à canarinha, o emblema do Sol Nascente ainda vai defrontar o Gana, no dia 10, na Kirin Cup, equipa, onde joga outro leão, o avançado Fatawu.

Fatawu entre os 25 convocados

E por falar no canhoto, foi chamado pelo selecionador Otto Addo e integrou a comitiva que ontem partiu para República Centro-Africana, onde os ‘Black Stars’ defrontam amanhã os locais na qualificação para a CAN’2023. Contra Madagáscar, dia 1, foi titular e fez jogou 76’.