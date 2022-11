Morita de regresso num treino com mais cinco 'reforços'

O segundo treino de preparação para a receção ao V. Guimarães, marcada para o próximo sábado, às 20h30, trouxe uma boa notícia para Rúben Amorim: Morita, médio japonês que perdeu os últimos dois jogos por ter contraído uma lesão nos gémeos da perna esquerda, apareceu no relvado sem limitações, sendo assim opção para o jogo da 12.ª jornada do campeonato.Ao invês do nipónico, no boletim clínico continuam o ala esquerdo Nuno Santos (entorse traumática no tornozelo direito), o central Neto (entorse no joelho esquerdo) e Daniel Bragança, médio que enfrenta uma longa recuperação a uma operação no joelho direito - ainda não tem data de regresso.Rúben Amorim aproveitou a sessão matinal para chamar cinco 'reforços' da formação, a saber: os centrais Pedro Silva e Jesús Alcantar, o lateral-esquerdo Martim Marques, o extremo Pedro Sanca e o avançado Rafael Nel.Os leões voltam ao trabalho na sexta-feira, outra-vez às 10h30, em Alcochete, local onde o seu treinador realizará a antevisão ao embate contra os vimaranenses, a arrancar às 12h15, informou o Sporting.