Morita dispensado do Japão

Morita foi dispensado da seleção do Japão, anunciou ontem a federação de futebol local, por ainda sentir “dor no gémeo esquerdo”. O médio, de 27 anos, sofreu a lesão há cerca de uma semana e, apesar de na última sexta-feira ter sido reintegrado parcialmente nos trabalhos, ainda não está em condições de poder dar o seu contributo, pelo que acabou por ser ‘cortado’ e já não será opção para o jogo com o Gana, de Fatawu, na sexta-feira, referente à Kirin Cup.Deste modo, já há ‘via verde’ para poder ser oficializado como reforço do Sporting até 2026, todavia, apurou, tal só deverá suceder nas próximas semanas.