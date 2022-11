Morita e as conversas no Sporting sobre o Mundial: «O Porro e o Trincão são muito bons e não foram convocados»

"Orgulhoso por chegar ao Mundial como jogador do Sporting", Hidemasa Morita está prestes a realizar um dos grandes objetivos da carreira, aos 27 anos. "É a maior das competições de seleções. Jogar um Mundial é um dos meus grandes sonhos desde muito pequeno, por isso, estou muito feliz", disse o médio japonês, aos meios do Sporting, onde as conversas sobre a competição foram… limitadas ao essencial.Provando que é um jogador diferenciado, até em termos culturais, Morita explica que o facto de não ter falado muito sobre o Campeonato do Mundo nestas últimas semanas teve a ver com o respeito pelos companheiros de balneário que estavam a lutar por uma vaga e que, mesmo tendo muita qualidade, não figuraram nas convocatórias, como ele próprio, Coates, Ugarte ou Fatawu."Sim, falamos um bocado, mas há outros jogadores muito bons nesta equipa, como o [Pedro] Porro ou o [Francisco] Trincão, que não foram convocados. Por isso, também não falei muito sobre o Mundial", justificou o nipónico, que está condicionado por um desconforto nos gémeos da perna esquerda mas deve recuperar a tempo do jogo de estreia no Qatar.Num Grupo E que inclui Alemanha, Espanha e Costa Rica, o Japão terá de fazer um pequeno milagre para conseguir passar aos oitavos-de-final. "Temos um grupo muito difícil, mas vamos dar o nosso melhor para lutar pelo apuramento", garante. O país anfitrião e a data tornam este um Mundial único, pelo que não resta alternativa melhor do que… arrepiar caminho. "Vai ser diferente e acho que difícil também, mas temos de nos adaptar."