Morita falha dérbi com o Benfica

Morita não vai defrontar o Benfica, dérbi marcado para domingo às 18 horas no Estádio da Luz. "O Morita está apto mas não vai a jogo. Precisamos dos jogadores a longo prazo, e não vai ser chamado treinando a baixa intensidade apenas um dia. Vai ter de aguentar e penso que na próxima semana estará apto. Vai fazer adaptação às cargas. Não é por jogar com o Benfica neste fase que vamos arriscar jogadores. Jogarão os melhores, vamos entrar numa série de muitos jogos", disse Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão da partida.Questionado mais tarde sobre Tanlongo e quem vai jogar no meio campo do Sporting, o treinador do Sporting respondeu: "Nós contratamos, eles têm o espaço, e depois se aproveitam ou não depende deles. Tanlongo é jovem, já joga num campeonato tenso e com pressão há bastante tempo. Ele chegou, faltam-nos jogadores ali, e já conta. Agora tem de agarrar a posição ou espaço no plantel, isso depende deles. Estão a lutar contra os jogadores da formação. É mais um jogador com qualidades mas que precisa de tempo. Pote? Sim, é o Pedro Gonçalves que vai jogar, será Ugarte e Pote no meio."