Morita foi a novidade no treino do Sporting

A presença de Morita foi a grande novidade no treino desta sexta-feira em Alcochete. O internacional japonês concluiu o trabalho de recuperação muscular e está apto para jogar em Chaves, na segunda-feira. Com o regresso do médio ao leque de opções, Rúben Amorim só não poderá contar com Daniel Bragança que prossegue a recuperação à intervenção cirúrgica ao joelho direito.Em relação aos trabalhos, como é habitual após os jogos, os titulares na Liga Europa fizeram exercícios de recuperação enquanto os restantes elementos trabalharam no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim. Os leões regressam ao trabalho no sábado, às 10h30, na Academia.