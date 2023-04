Morita intimida italianos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está tudo a pensar no mesmo, e neste caso foi Morita, um dos destaques do Sporting em Itália, que ontem bem cedo ligou o telemóvel, foi à Internet e nas suas páginas deixou uma mensagem, no mínimo, intimidatória para a Juventus, que visita Alvalade quinta-feira.

"O próximo jogo será em nossa casa. E eles ainda não sabem o que isso significa... Para já, vamos preparar bem o jogo do campeonato", afiançou o japonês, que foi tendência no Twitter, em várias páginas de análise à prestação coletiva e individual das equipas que ainda estão em prova na Europa.

Diomande também registou que o Sporting vai "decidir tudo em Alvalade" e Edwards convocou o público. "O apoio dos adeptos será muito importante."