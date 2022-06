Reforço do Sporting: as primeiras imagens de Morita em Lisboa



Reforço do Sporting: as primeiras imagens de Morita em Lisboa

Hidemasa Morita já está em Lisboa para assinar pelo Sporting para as próximas quatro temporadas, até 2026:acompanhou em direto a chegada do médio internacional japonês, contratado ao Santa Clara por 3,8 milhões de euros.O futebolista aterrou já perto da meia-noite e não prestou qualquer declaração aos jornalistas presentes no Aeroporto Humberto Delgado, onde apareceu de máscara, panamá e onde o esperavam elementos do Gabinete de Apoio ao Jogador, assim como o seu empresário, Hiroyuki Honda.Morita, de 27 anos, é o terceiro reforço garantido para Rúben Amorim tendo em vista 2022/23, depois do avançado ganês Fatawu e do central holandês St. Juste.