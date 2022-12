O Sporting iniciou este sábado a preparação para a receção ao Marítimo e Rúben Amorim já contou com Morita, que esteve no Mundial'2022 ao serviço do Japão. Destaque ainda para a chamada do jovem guarda-redes Francisco Silva à sessão de trabalho.Luís Neto, Jeremiah St. Juste e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico. O Sporting volta aos treinos domingo de manhã.O jogo com o Marítimo está marcado para terça-feira (20h45) no Estádio José Alvalade.