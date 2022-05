Morita, médio do Santa Clara, pelo qual existe uma base de acordo para ser reforço do Sporting na próxima temporada, já sentiu ontem o carinho dos adeptos leoninos. No momento em que foi substituído para dar lugar a Nené, o japonês recebeu muitos aplausos das bancadas de Alvalade.Com a entrada em funções do novo diretor-desportivo do Santa Clara, Joaquim Ribeiro, o negócio deverá ser reavaliado nas próximas horas.