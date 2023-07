Morita já treina... no Kawasaki Frontale

A maioria do plantel do Sporting arrancou este domingo a nova época na Academia, mas os leões que estiveram até mais tarde em ação, ao serviço das respectivas seleções, estão autorizados a voltar a Alcochete mais tarde. Morita é um dos que integra esse lote, mas mesmo assim já começou a treinar... no Kawasaki Frontale.O japonês, de 28 anos, encontra-se a queimar os últimos cartuchos das férias no seu país e aproveitou para deslocar-se ao centro de treinos do seu antigo clube, que representou por três épocas, entre 2018 a 2020, antes de rumar em 2021 a Portugal, pela porta do Santa Clara.Na manhã deste domingo, no rescaldo da derrota do Kasawaki Frontale diante do Nagoya Grampus (0-2), no sábado, o treino de recuperação contou com a participação especial do médio do Sporting, que durante uns minutos trocou algumas bolas com os jogadores do Frontale, como as imagens ilustram. Uma espécie de aquecimento antes de voltar, na próxima semana, às mãos de Rúben Amorim.