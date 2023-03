Morita lamenta derrota do Japão e promete "fazer o melhor" no Sporting

Morita foi titular no particular com a Colômbia e até fez a assistência para o golo da seleção nipónica assinado por Mitoma, mas não evitou a derrota frente à seleção sul-americana por 1-2, que contou com os golos de Jhon Duran e Borré. Logo após a derrota, o médio lamentou a derrota, agradeceu o apoio e prometeu "fazer o melhor" com a camisola do Sporting que, recorde-se, no sábado recebe o Santa Clara às 20h30."Foi um resultado dececionante e não vencemos nenhum dos dois jogos. Agora é voltar ao clube e fazer o nosso melhor. Obrigado a todos pelo apoio", partilhou o jogador nas suas redes sociais. Recorde-se que, na passada sexta-feira, o camisola 5 dos leões defrontou o Uruguai de Coates e Ugarte, uma partida que terminou empatada a um golo.