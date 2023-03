Morita na lista de convocados do Japão

Hidemasa Morita foi chamado por Hajime Moriyasu à seleção do Japão. Os japoneses juntam-se para os encontros da Taça Kirin frente ao Uruguai (em casa) e Colômbia (na Coreia do Sul), a 24 e 28 de março, respetivamente.O médio do Sporting conta com 20 internacionalizações pelos nipónicos e merece novamente a chamada depois da campanha bem-sucedida dos asiáticos no Mundial do Qatar 2022.