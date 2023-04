Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hidemasa Morita / ???? (@mrt_510)

O Sporting perdeu por 1-0 com a Juventus em Turim, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, e apesar do resultado desfavorável os jogadores leoninos acreditam que é possível eliminar a equipa italiana e passar às meias da competição. Morita deixou uma mensagem nas redes sociais já a pensar no encontro de 20 de abril sem esquecer que antes há o duelo com o Arouca para a Liga Bwin (domingo às 20h30)."O próximo jogo será em nossa casa. Eles ainda não sabem o que isso significa. Para já, vamos preparar bem o jogo do campeonato", escreveu Morita numa publicação nas redes sociais.