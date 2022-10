Morita pediu desculpas por marcar à antiga equipa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Morita viveu um jogo para mais tarde recordar, não só por ter regressado a São Miguel, aquela que foi a sua casa nos últimos dois anos antes da mudança para Alvalade, mas também por ter faturado frente à ex-equipa. Por esse motivo, mal encostou de cabeça para o golo, o japonês levantou as mãos ao ar, como que a pedir desculpa, em sinal de respeito aos açorianos. Sem surpresa, o médio foi muito acarinhado tanto pelo público como pelos antigos companheiros, sempre com uma postura profissional – enquanto a restante equipa se encaminhava para os balneários ao intervalo, trocou algumas impressões com a equipa técnica.