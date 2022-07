Morita recorda último jogo pelo Santa Clara frente ao Sporting: «Tinha o coração aos saltos»

Hidemasa Morita, reforço do Sporting para a temporada 2022/23, falou, em entrevista ao jornal dos leões, sobre aquele que considera ser o "maior desafio" da sua carreira. O médio, de 27 anos, deixou elogios a Rúben Amorim, abordou a sua 'relação' com as redes sociais e confessou que aquilo que mais gosta em Portugal são... os churrascos."Estou muito feliz por estar aqui e um pouco nervoso nos primeiros dias. É o maior desafio da minha carreira. Há dois ou três anos, quando estava no Japão, nunca imaginei que estaria aqui. Era a melhor decisão que podia tomar", começou por dizer Morita, antes de deixar elogios a Rúben Amorim, treinador dos verde e brancos."Fala muito bem inglês e eu percebo-o bem. É como eu imaginava, o que tenho conhecido dele é precisamente a imagem que tinha quando ainda não tinha chegado ao Sporting. Gosto muito dos 'meiinhos' e de tudo o resto que temos feito nos treinos".Aplaudido pelos adeptos dos leões no último jogo do campeonato em 2021/22 frente ao Santa Clara, Morita confessou que era algo que não esperava. "Foi uma grande surpresa, sem dúvida. Foi incrível, tinha o coração aos saltos. Foi muito entusiasmante, mas não podia exteriorizar isso através da minha cara".Apesar de confessar alguma timidez, o japonês assumiu que "jogar perante 50 mil pessoas no estádio" não será um problema. "Não sou muito de redes sociais, mas gosto do contacto com os adeptos. Dentro de campo, não me importo de estar perante 50 mil pessoas, mas estar aqui numa entrevista já me custa mais...".Questionado sobre como está o seu português, Morita referiu que o futebol é como se fosse uma linguagem universal. "Em campo é mais fácil! Pára, aguenta, sai... e também já ensinei algumas palavras em japonês aos meus colegas, como ohayo [bom dia] ou genki desuka [como estás?]", rematou.Morita, recorde-se, assinou contrato válido com o Sporting até 2026