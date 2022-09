Morita: «Subi de nível com a grandeza do Sporting»

Morita fez os 90 minutos no particular que o Japão disputou com os Estados Unidos, em Düsseldorf, na Alemanha, e que terminou com a vitória dos nipónicos por 2-0 (golos de Kamada e Mitoma).

Ainda antes de fazer a assistência para o golo inaugural da sua seleção, o médio leonino revelou-se satisfeito com a evolução que tem registado desde que trocou o Santa Clara pelo Sporting, no verão. “Quero mostrar que subi de nível com a grandeza do Sporting nestes jogos antes do Mundial. Em junho tive de sair [da seleção] devido a uma lesão no gémeo esquerdo, e essa situação deixou-me frustrado”, admitiu Morita, de 27 anos, ao jornal Sanspo.

Na próxima terça-feira, o camisola 5 dos leões terá a oportunidade de somar mais minutos no particular com o Equador. Será o derradeiro ensaio dos samurais antes do Mundial, prova na qual o Japão está no Grupo E.



Ugarte e Fatawu ficaram no banco



Nos particulares de seleções disputados ontem há a salientar as poupanças de Ugarte e Fatawu nos respetivos compromissos. Os uruguaios perderam por 0-1 num particular com o Irão, disputado na Áustria, e Taremi foi o autor do golo iraniano. A formação ganesa também não evitou a derrota frente ao Brasil por 0-3, em França.