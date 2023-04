Morita: «Temos confiança para ganhar e desta vez jogamos em nossa casa»

Morita fez esta quarta-feira a antevisão jogo de amanhã com a Juventus, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, uma partida que se disputa amanhã em Alvalade, a partir das 20 horas."O jogo da semana passada foi muito desafiante, mas vamos fazer dentro dos nossos possíveis o máximo possível para passarmos. Também treinámos muito para dar o nosso melhor no jogo de amanhã."Desde que cheguei ao Sporting, proveniente do Santa Clara, tenho tido a oportunidade de jogar mais à frente e tenho melhorado na minha posição. O treinador dá-me muito apoio, tal como o Sporting. Tenho evoluído a nível de exibições ao longo da temporada."Desde que vim para o Sporting, já passou um ano e meio e claro que tenho tido alguma dificuldade em comunicar. Mas já aprendi algumas palavras, os termos mais básicos utilizados no futebol, e tenho aprendido mais de inglês. Mas também penso que existem partes em que posso melhorar a minha capacidade linguística. Ugarte ou Pote? São dois grandes jogadores e não tenho qualquer preferência. Ambos ajudam-me e o meu papel vai mudando sendo um ou outro.""É uma honra poder jogar na Liga Europa depois de ter estado no Santa Clara. Era algo que tinha em mente e um sonho desde os tempos no Santa Clara. Logo, é uma concretização pessoal.""É claro que temos confiança para ganhar e desta vez jogamos em nossa casa. Claro que com a ajuda dos nossos adeptos vamos fazer o máximo para ganhar."