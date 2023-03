Morita traça meta no Sporting: «Quero chegar aos 10 golos»

Morita já se encontra ao serviço da seleção do Japão que, na sexta-feira, vai realizar um particular com a seleção do Uruguai. No final de um treino que contou com a participação de mais de 600 adeptos - uma novidade pós-pandémica -, o médio leonino falou um pouco sobre os seus objetivos imediatos no Sporting, e o confronto com Ugarte, habitualmente o seu parceiro no meio-campo leonino.O internacional nipónico começou por garantir que está "bem fisicamente" após um período mais complicado. "Estive lesionado após o Mundial, mas descansei bem e agora sinto-me em forma", disse o jogador aos jornalistas onde também revelou que está mais eficaz no capítulo da finalização: "No Sporting estou com cinco golos e duas assistências e quero chegar aos 10. O meu desejo é sempre vencer, e esperto também conseguir marcar golos com a camisola do meu país".Desafiado ainda a comentar o jogo com o Uruguai, o camisola 5 dos leões focou-se mais em Ugarte. "No início disse-me que nem queria vir pois o Japão é muito longe", afirmou Morita a rir antes de elogiar o seu companheiro de equipa: "É um jogador com grande capacidade defensiva e ajuda-me muito. É um jovem com muito valor que também pode integrar a fase de construção".