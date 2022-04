Morreu Abrantes Mendes

Sérgio Abrantes Mendes, antigo dirigente do Sporting e por duas vezes candidato à presidência do emblema de Alvalade, faleceu durante a noite de ontem, em Lisboa, aos 68 anos, vítima de doença prolongada. Desde sempre ligado à causa leonina por influência direta do pai António, antigo jogador, treinador e dirigente dos lisboetas, Sérgio Abrantes Mendes foi também praticante de futebol, embora amador, e seguiu as pisadas do progenitor na via académica, licenciando-se em Direito no ano de 1976.

Passou depois larga parte da carreira profissional a desempenhar funções de juiz desembargador no Tribunal da Relação de Évora.

Profundamente ligado à vida ativa do Sporting, Abrantes Mendes começou por destacar-se na qualidade de presidente da Mesa de Assembleia Geral durante a presidência de Jorge Gonçalves, no final da década de 1980, e manteve-se como voz audível e respeitada no universo leonino até ao final da vida.

À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.