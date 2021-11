Morreu Rui Oliveira e Costa. O ex-deputado nas IV e V Legislaturas, membro de Comissões Nacionais de PPD/PSD e PS e antigo membro do Secretariado Nacional da UGT desapareceu aos 73 anos, após vários anos de luta contra doença prolongada.

Além da vida política ativa e do estudo do fenómeno, principalmente através das sondagens, era um conhecido adepto do Sporting, membro do já extinto Conselho Leonino pela primeira vez a partir de 1997. Em 1998 teve uma passagem efémera pelo jornal do clube, destacando-se no comentário desportivo durante largos anos. Por fim, e na área académica, foi professor de de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Lusófona.





Em comunicado, o Sporting enalteceu e agradeceu a dedicação de Rui Oliveira e Costa ao clube: "O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Rui Oliveira e Costa, Sócio n.º 11231, antigo membro do Conselho Leonino e antigo director do Jornal Sporting, que faleceu esta terça-feira aos 73 anos. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube."À família e amigos enlutados,endereça as mais sentidas condolências.