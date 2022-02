Morreu o sócio n.º1 do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting está de luto pela morte do seu sócio nº 1, Eduardo Hilário, que faleceu aos 97 anos. Nascido a 27 de Março de 1924 e sócio desde o dia 9 de Março de 1926, Eduardo Hilário jogou voleibol pelos leões, e participou ativamente na vida do clube de Alvalade, tendo mesmo pertencido ao grupo "Os Cinquentenários".À família e aos amigos,envia as mais sentidas condolências.