Moutinho e Podence vaiados pelos adeptos do Sporting

O jogo de ontem permitiu o reencontro de João Moutinho e Podence com o Sporting, clube que ambos representaram, mas de especial teve... pouco. É que tanto o médio, como o extremo, foram constantemente vaiados pelos adeptos verdes e brancos, ainda recordados de saída dos dois ex-leões de Alvalade.

Apesar de os momentos que antecederam o jogo terem sido amigáveis, visível nos abraços de Podence com Esgaio e de Moutinho com Paulinho, carismático roupeiro do Sporting, durante o aquecimento e o desenrolar do jogo os dois internacionais portugueses foram visados, sempre que tocavam na bola, pelos cerca de 10 mil espectadores presentes no Estádio do Algarve. Já Bruno Lage, técnico do Wolves e ex-timoneiro do Benfica, também foi assobiado no momento do anúncio da constituição de equipas.