Movimento 'Diz Não': adeptos do Sporting tentam travar venda de bilhetes a adeptos do Benfica

O dérbi de domingo, entre Sporting e Benfica, a contar para a jornada 33 do campeonato e que pode consagrar as águias como campeãs nacionais em Alvalade, está a gerar polémica... na bancada. E tudo porque há vários adeptos dos encarnados que já garantiram lugar entre os fãs leoninos, esgotados que estão os 2.500 ingressos a que têm direito.



Perante a possibilidade de haver festa na casa do seu velho rival, muitos estão, relata-se quer nas redes sociais quer nos fóruns afetos aos verdes e brancos, a utilizar cartões de sportinguistas para garantirem presença no recinto leonino, intenção que motivou uma onda de polémica, tal como uma intenção de travar esta 'invasão' benfiquista.







A Juventude Leonina, por exemplo, fala em "vergonha", sublinhando que prefere ver "uma cadeira vazia" do que tê-la preenchia por um adepto do Benfica, precipitando o hashtag #DizNãoAoLampião.



O mercado secundário é sempre uma alternativa bastante procurada neste tipo de situações, tanto que há, também, algumas plataformas - uma delas a Viagogo - que disponibilizou bilhetes para o dérbi a partir de 280 euros e que até já vendeu um por... mil (!). Na manhã desta quarta-feita, o referido site tinha, ainda, mais de 100 ingressos disponíveis para o Sporting-Benfica (veja a imagem anexa a esta peça).



O Sporting, recorde-se, colocou à venda no passado dia 9 os bilhetes para o dérbi, primeiro direcionados a sócios e com preços compreendidos entre os 20 e 50 euros. Os 2.500 cedidos ao Benfica 'voaram', premiavam a assiduidade nos jogos na Luz e tinham um custo unitário de 31 euros.