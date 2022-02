Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' apresenta condolências pela morte do sócio n.º1

Em comunicado, o Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' manifestou o seu pesar, apresentando as condolências pela morte de Eduardo Hilário, sócio n.º1 do emblema de Alvalade . "O "Movimento Hoje e Sempre Sporting" vem, por este meio, manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do sócio número 1 do Sporting Clube de Portugal, Eduardo Hilário, aproveitando para endereçar à família e amigos os mais sinceros sentimentos pela partida deste ilustre sportinguista, que deixa mais pobre a Família Leonina", pode ler-se numa nota subscrita pelos sócios Roberto Carvalho, Vítor Afonso e Afonso Pinto Carvalho.Nascido a 27 de Março de 1924 e sócio do Sporting desde o dia 9 de Março de 1926, Eduardo Hilário morreu aos 97 anos, tendo um passado ligado ao emblema verde e branco, ao ponto de ter atuado no voleibol pelos leões, além de ter sido membro integrante do grupo "Os Cinquentenários".