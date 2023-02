'Movimento hoje e sempre Sporting' estranha silêncio da direção sobre "factos gravosos" que lesam o clube

O 'Movimento Hoje e Sempre Sporting' emitiu esta sexta-feira um comunicado onde mostra surpresa pelo facto de a direção de Frederico Varandas ainda não ter comentado publicamente os alegados casos de corrupção do Benfica que têm sido noticiados nos últimos tempos."A defesa dos interesses do clube é primordial e, entre outros atos, determina (ou deve determinar) a constituição como assistente emprocesso crime que tem por base a lesão do clube", pode ler-se no documento."Espanta-se, assim, o silêncio dos atuais órgãos sociais acerca de factosgravosos da lesão dos supremos interesses do clube veiculados, nos últimos dias pela comunicação social que se encontram em sede de investigação criminal e que estão relacionados com os campeonatos 2015/2016 e 2017/2018", acrescenta o mesmo comunicado.