Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' felicita Varandas e espera pela revisão dos estatutos

O Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' felicitou Frederico Varandas pela reeleição à presidência do Sporting e aproveitou para reforçar a importância da revisão dos estatutos do clube, um dos aspetos presentes no programa eleitoral do líder leonino."O Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' vem felicitar a Lista A, "Por Uma Nova Era Verde", desejando que sejam cumpridas, ao longo do mandato para o qual foi eleita, todas as linhas constantes do programa eleitoral apresentado aos sócios, nomeadamente a Revisão de Estatutos e Regulamentos", lê-se, em comunicado.O grupo de seis subscritores e sócios do Sporting, constituído por Afonso Pinto Coelho, João Trindade, Jorge Lopes, José Carlos Estorninho, Roberto Carvalho e Vítor Afonso, felicita, ainda, a recompra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) ao BCP, anunciada por Varandas na véspera do ato eleitoral: "O Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' constituído por sócios do Sporting Clube de Portugal, congratula-se pela anunciada compra das VMOCs, tal como sempre defendemos ao longo dos nossos comunicados".