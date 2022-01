Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' sem apoio a candidaturas nas eleições

O Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' declarou, em comunicado, que não irá vincular o seu apoio a qualquer uma das três candidaturas que se submetem às eleições do emblema de Alvalade, agendadas para o dia 5 de março. No comunicado à imprensa, o subscritor do documento, Roberto Carvalho, explica a decisão tomada, isto depois do Movimento já ter negado recentemente um alegado apoio à candidatura de Nuno Sousa."Neste contexto, o Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' lamenta ter de anunciar não se vincular nem dar o seu apoio a nenhuma das candidaturas concorrentes às eleições de 5 de março próximo, declarando ainda, e desde já, que prosseguirá o seu caminho e trajeto na busca e conquista de um Sporting Clube de Portugal moderno, transparente, sustentável, agregador e ganhador, uma vez que os seus objetivos não se esgotam neste processo eleitoral", é referido.Para tal decisão, o Movimento defende que não existe uma candidatura suficientemente agregadora para a qual deva incluir o seu apoio. "Unir os sócios numa onda agregadora que viesse a avançar com uma única candidatura, séria, credível e bem estruturada, para se candidatar às próximas eleições, vindo a merecer do universo sportinguista uma votação inequívoca e vencedora. Este último desiderato não foi atingido, nem o Movimento pretendeu, com uma candidatura própria, dispersar ainda mais as atuais opções eleitorais", assume.Recorde-se que as eleições à presidência do Sporting terão lugar a 5 de março. Nuno Sousa, Ricardo Oliveira são os candidatos que se opõem a Frederico Varandas, em busca de uma recandidatura à frente da direção do emblema de Alvalade.