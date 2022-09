Mudança do calendário entusiasma Coates: «Não vamos chegar com tanta carga de jogos»

O primeiro Mundial no inverno europeu - começa em Doha, Qatar, a 18 de novembro - gerou controvérsia, mas também consenso. No segundo grupo está Coates, central do Sporting, de 31 anos, que elogia a mudança do calendário pela FIFA, forma, vinca, que ajudará a mitigar o desgaste provocado pelas épocas nos futebolistas rumo às grandes provas."Para o que estamos habituados na Europa, é muito bom, pois não vamos chegar com tanta carga de jogos - vão ser apenas alguns. Fisiciamente vamos estar melhores do que noutros Mundiais", garantiu o capitão dos leões à ESPN, a quem acrescentou: "Quando penso na seleção, penso em sonhos realizados, mas também em responsabilidade e no quão feliz me sinto por estar naquele grupo."Na conversa com o Canal 10, Coates lembrou, outra vez, o amigo e malogrado Santiago García, desaparecido em fevereiro de 2021, após sucumbir aos efeitos de uma depressão. Cresceram juntos no Nacional de Montevideo."Vivemos muitos momentos. Coisas da vida… Tomou uma decisão e oxalá esteja mais tranquilo. Um amigo, um irmão que me deixou o futebol. Tenho saudades dele. Quando cheguei ao Nacional ele já lá estava. Abriu-me as portas. Ele era avançado, eu defesa, eu queria vencê-lo e ele a mim. Para nós dói-nos muito e talvez nunca o vamos entender", atirou.